U19 Regionale: La Volpiano Pianese detta legge e il Genova va al tappeto

Marcatori: pt 24’ Bellomo (V), 27’ rig. Borin (V), 34’ Grandini (V), st 9’ Caracciolo (V), 41’ Milite (G).

Volpiano Pianese: Disint, Bonino (16’ st Bollero), Braghette, Borin (36’ st Mellace), Spataru, Guzzo, Caracciolo (27’ st Liboni), Grandini, Bellomo (22’ st Bussolo), Sponzilli, Piscitelli. A disp.: Varallo, Giannini, Cimenti, Anastasio, Bilanzone. All.: Santoro.

Genova Calcio: Turone, Milite, Gjurra (37’ st Acquanita), Pandiscia, Piccardo, Fornaro (26’ st Calori), Garcia Guzman (13’ st Raggi), Massoui (32’ st Boccia), Mazzotta, Tomè (26’ st Calori), Gioffred. A disp.: Centenari, Bahiti, Puddu, Ottonello, Delgado. All.: Balboni.

Debutto da sogno per la Volpiano Pianese di Santoro, che indossa lo smoking e si regala i primi tre punti del percorso verso lo Scudetto nazionale. Una prova di forza e qualità quella messa sul rettangolo di gioco dell'"Antonio Bertolotti" dalle Foxes contro il Genova Calcio, capaci di indirizzare l’incontro fin dalle prime battute di gioco.

Una sentenza o meglio un esecuzione dimostrata dagli undici biancazzurri, i quali avranno a disposizione il primo match point nella tana della Cisanese settimana prossima con l’obiettivo di continuare a stupire, incantare e regalare emozioni.

Dall’altra parte, invece, la formazione di Balboni sarà costretta a vincere la prossima gara interna e attendere l’esito della partita dell’armata di Santoro. Match incandescente e ricco di adrenalina fin dai primi istanti con le squadre che decidono di adottare un sistema a trazione anteriore. Il primo squillo è dei padroni di casa: Bellomo disegna per Caracciolo, il quale da buona posizione sorvola il montante alto della porta ligure. La Volpiano Pianese continua a spingere forte sull’acceleratore; sforzo che verrà ripagato poco tempo dopo.

Al 24’ giro di lancette, infatti, è una magia di Bellomo ad aprire la serata di galà; il numero nove dopo aver ricevuto il cuoio da Braghette spedisce il medesimo in fondo al sacco. Galvanizzata dal vantaggio la banda biancazzurra trova il raddoppio con Boarin, il quale viene atterrato nel cuore dell’area di rigore. Dagli undici metri il pistolero biancazzurro è una sentenza: sfera da una parte e Turone dall’altra. Il doppio vantaggio consegna nuova linfa ai padroni di casa, che calano il tris nei concitati minuti finali del primo copione di gara. Al 34’ Borin su calcio piazzato pesca Grandini, il quale di testa trafigge sul palo lontano l’estremo difensore ligure.

Nella ripresa, il monologo sinuoso e sinfonico della Volpiano Pianese prosegue incontrastato. Le conclusioni di Spataru e Guzzo affinano i riflessi diel numero uno biancorosso; mentre il missile da posizione siderale di Bellomo impatta sulla traversa. Il colpo del KO non tarda ad arrivare e questa volta è Caracciolo a girare in rete l’assist al bacio di Piscitelli. Nel finale Milite accorcia le distanze, ma la rete del terzino della formazione di Balboni arriva a tempo scaduto.

La Volpiano Pianese vince, convince e lancia un inequivocabile segnale alle pretendenti al Tricolore nazionale. La strada è lunga e tortuosa, ma come insegna un noto proverbio: chi ben comincia è già a metà dell’opera. Le Foxes torneranno in campo sabato prossimo nella tana della Cisanese, con l'obiettivo di obliterare la qualificazione e proseguire la corsa in prima classe sul treno dei desideri.