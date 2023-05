Poule Scudetto U19: serve un punto alla Volpiano Pianese per scrivere la storia

Basterà un punto in quel di Cisano (Bergamo) alla Volpiano Pianese di Santoro per blindare il passaggio del turno alle fasi ad eliminazione dirette del Torneo Nazionale degli U19 Regionali.

Un pareggio basterebbe alle “Foxes” per approdare al tabellone dei quarti di finale, in virtù del successo del Genova Calcio (surclassato sabato dai biancoviola) sulla Cisanese, nonché prossima avversaria della squadra piemontese. Un traguardo storico, ma ancora tutto da conquistare per la squadra di Santoro che attende con ansia il verdetto del match contro la formazione lombarda.

Anche in caso di sconfitta, con un passivo di tre reti di scarto, la banda di Santoro approderebbe comunque alle final-8 per una migliore differenza reti rispetto a Cisanese e Genova Calcio. Complicata, invece, la strada verso la qualificazione per la squadra bergamasca che dovrà non solo vincere, ma anche siglare almeno quattro reti all’armata piemontese.

In caso di passaggio del turno, per questioni logistiche, la Volpiano Pianese incrocerà la vincente della sfida scoppiettante tra San Luigi Calcio e Maia Alta Obermais, le quali si daranno battaglia in novanta minuti suggestivi che decreteràanno la capolista del triangolare B. Il sentiero che porta alla finalissima di Firenze è tracciato, spetterà solamente ai ragazzi di Santoro crederci uno step alla volta.

FASE NAZIONALE U19 REGIONALI

GIRONE A

Volpiano Pianese-Genova Calcio 4-1

Genova Calcio-Cisanese 3-2

SABATO 20/5 ore 15.30

Cisanese-Volpiano Pianese

Classifica: Volpiano Pianese, Genova Calcio 3; Cisanese 0.

GIRONE B

Maia Alta-Arco 1-0

Arco-San Luigi 2-3

SABATO 20/5 ore 15.30

San Luigi-Maia Alta

Classifica: San Luigi, Maia Alta 3; Arco 0.

GIRONE C

ANDATA

Vigontina-Piccardo Traversetolo 0-3

RITORNO: SABATO 20/5 ore 15.30

Piccardo-Traversetolo

GIRONE D

ANDATA

Terni-Fucecchio 0-1

RITORNO: SABATO 20/5 ore 15.30

Fucecchio-Terni

GIRONE E

ANDATA

Sporting Montesacro-Budoni 1-0

RITORNO: SABATO 20/5 ore 15.30

Budoni-Sporting Montesacro

GIRONE F

Bojano-Montesilvano 1-7

Atletico Ascoli-Bojano 1-9

SABATO 20/5 ore 15.30

Montesilvano-Atletico Ascoli

Classifica: Montesilvano, Bojano 3; Atletico Ascoli 0.

GIRONE G

Invicta Matera-Sant’Agnello 0-2

Foggia Incedit-Invicta Matera 2-2

SABATO 20/5 ore 15.30

Sant’Agnello-Foggia Incedit

Classifica: Sant’Agnello 3; Foggia Incedit, Invicta Matera 1.

GIRONE H

ANDATA

Morrone-Misilmeri 0-0

RITORNO: SABATO 20/5 ore 15.30

Misilmeri-Morrone