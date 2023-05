U19 Regionali: La Volpiano Pianese a un passo dall'empireo, Santoro punta i quarti di finale

Sogno o son desto. La vigilia per la Volpiano Pianese è emozionante e ricca di adrenalina. La squadra di Santoro , una delle migliori U19 a livello regionale e non solo, nel pomeriggio di domani si appresta a vivere una giornata magica e intensa; che può consegnare alla “ Foxes ” l’accesso al tabellone dei quarti di finale nella fase nazionale.

Se la torta contro il Genova Calcio è stata gustosa e apprezzata (4-1 per i bianco viola), la ciliegina che manca da mettere sull’apice passa da Cisano. Ebbene si perché l’armata del “caporale” Santoro avrà a disposizione due risultati su tre, ma con la consapevolezza che se le cose dovessero andare male, ci sarà anche da utilizzare la carta della sconfitta con tre reti di scarto.

Un orizzonte che la Volpiano Pianese non vuole nemmeno prendere in considerazione, visto soprattutto l’organico di primo ordine delle Foxes. Gli avversari, invece, dovranno solamente vincere con almeno 4 gol di scarto se vogliono approdare alle final-8 del tabellone a eliminazione diretta.



Servirà dunque massima attenzione, qualità e il giusto atteggiamento per continuare a dare colore al sogno chiamato tricolore. Ecco qui sotto i risultati, classifica e il prossimo turno del girone A della Poule Scudetto regionale.

GIRONE A

Volpiano Pianese-Genova Calcio 4-1

Genova Calcio-Cisanese 3-2

DOMANI ORE 15.30

Cisanese-Volpiano Pianese

Classifica: Volpiano Pianese, Genova Calcio 3; Cisanese 0.