U19 Regionale: la Volpiano cade, combatte, si rialza e conquista i quarti di finale della Poule Scudetto

Alla squadra di Davide Santoro bastava un punto per continuare a viaggiare in prima classe sul treno dei desideri; ed è stato ottenuto con la massima convinzione, dopo che la Cisanese era riuscita a mettere sotto scacco i campioni piemontesi.

Il punteggio parziale di 4-2, infatti, avrebbe premiato la banda bergamasca, ma nel finale sono le Foxes a continuare a sognare e proseguire l’avventura nella fase nazionale. Una prova di orgoglio, qualità e sacrificio ha permesso alla squadra di Santoro di non riporre quel desiderio nel cassetto. Sono bastati soli pochi minuti alla Volpiano per rimettere le cose a posto, sintomo di una formazione ben rodata in ogni sezione del campo.

Ad attendere i biancoviola nel prossimo turno è il San Luigi Calcio; la squadra della provincia di Trieste si è sbarazzata facilmente del Mala Alta Obermais, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Ecco qui sotto risultati e classifica finale del raggruppamento della Volpiano Pianese.

TRIANGOLARE 1

Volpiano Pianese-Genova Calcio 4-1

Genova Calcio-CIsanese 3-2

Cisanese-Volpiano Pianese 4-4

CLASSIFICA: Volpiano Pianese 4; Genova Calcio 3; Cisanese 1.