U19 Regionale: la Volpiano Pianese attende il San Luigi e sogna la semifinale nazionale

Mano nella mano, passo dopo passo con l’obiettivo di scoprire nuovi orizzonti. La Volpiano Pianese di Davide Santoro si gioca tutto o quasi in terra amica contro i friulani del San Luigi Calcio . Il primo atto si è concluso con il risultato di 2-2 e il match ball per avanzare alle final-4 pende dalle parti dei padroni di casa.

Le Foxes, dopo una stagione esaltante e trascendentale, non hanno nessuna intenzione di fermarsi. E se l'appetito vien mangiando perché non provare a raggiungere la finale di Firenze e conquistare l’agognato Tricolore Nazionale.



Supposizioni che andrebbero proiettate nel futuro, visto che nella calda giornata di domani c'è da superare la resistenza del San Luigi Calcio. Il vantaggio delle”Foxes” è quello di poter disputare l’incontro di ritorno in casa; dove hanno schiantato la resistenza del Genova Calcio nella prima giornata del triangolare della fase nazionale. Ma se il sottile filo dell’equilibrio dovesse resistere, si procederà con due tempi supplementari e nel caso ancor più crudele ecco la lotteria dei calci di rigore. All or Nothing, tutto o niente, la Volpiano si prepara all’ennesima battaglia di una post-season incandescente.