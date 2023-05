U19 Regionali: La Volpiano Pianese accede alla semifinale Nazionale, il viaggio delle Foxes prosegue

VOLPIANO PIANESE-SAN LUIGI CALCIO 5-2 (TOTALE: 7-4)

Marcatori: pt 31’ Falleti (S), 35’ Cimenti (V), 41’ Sponzilli, st 6’ Grandini (V), 20’ Polacco (S), 40’ Grandini (V), 48’ Sponzilli (V).

Volpiano Pianese: Disint, Savvia, Braghette (39’ st Bonino), Cimenti (41’ st Giannini), Szasz, Guzzo, Cavalla (12’ st Caracciolo), Grandini, Bellomo (7’ st Bussolo), Sponzilli, Piscitelli. A disp.: Varallo, Anastasio, Bollero, Mellace, Lucca. All.: Santoro.

San Luigi Calcio: Suarez, Polacco, Stella (5’ st Codan), Ferluga, Marzi, Greco (38’ st Viola), Vagelli, Boschetti (31’ st Paulini), Marta (12’ st German), Mistron (27’ st Sancin), Falleti. A disp.: Mozina, Debernardi, Ciacchi, Rodela. All.: Tropea.

Arbitro: Sacco di Novara.

“Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”. La Volpiano Pianese si ispira alla “Sally” di Vasco Rossi, supera la resistenza del San Luigi Calcio e vola alle final-four della fase nazionale.

Una prova di forza e qualità quella messa sul rettangolo di gioco da parte della squadra di Davide Santoro, abile a rimontare la rete di Lorenzo Falletti con le firme di Cimenti-Sponzilli; per poi mettere il francobollo sulla qualificazione nella ripresa.

Per le Foxes il sogno di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie prosegue incontrastato e con il successo sui friulani il traguardo è sempre più vicino. Termina ai quarti di finale l’avventura della formazione di Tropea, che non è riuscita a proteggere la rete di vantaggio, venendo travolta dall’armata piemontese.

Il match non poteva che non essere brillante e intriso di emozioni, visto che si affrontavano due delle migliori squadre del panorama giovanile. La prima occasione della partita capita sui piedi di Piscitelli, ma il dardo scoccato dal numero undici termina sul fondo. Gli attacchi da parte dei padroni di casa vengono ribattuti colpo su colpo dai friulani, che sfiorano la rete del vantaggio con Mistron. Il sottile filo dell’equilibrio viene spezzato al 31’ giro di lancette, grazie alla conclusione velenosa di Falletti, che non lascia scampo al numero uno della Volpiano Pianese. La rete dello svantaggio non scalfisce i piani tecnici della squadra di Davide Santoro, capace di reagire pochi attimi dopo. Piscitelli disegna per Cimenti, il quale di prima intenzione buca i guantoni di Suarez, riportando la contesa in parità.

Galvanizzata dal pareggio la formazione di Davide Santoro cala il bis al tramonto del primo copione di match. Al 41’ il tracciante di Bellomo trova il fantasista Sponzilli, che dalla trequarti scaglia il cuoio all’incrocio dei pali. La melodiosa armonia prosegue nella seconda parte di gara, sfociando in un autentico “Pasillo de honor” per l’armata biancoviola. In apertura Grandini supera per la terza volta Suarez; mentre la griffe del 3-2 di Polacco non scaturisce nessun effetto. Nel finale le Foxes blindano partita, gioco e qualificazione grazie alle reti nuovamente di Grandini e Sponzilli.