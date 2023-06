U19 Regionale, la Volpiano Pianese sfiderà il Sant'Agnello nella finale Scudetto

Un’avventura travolgente per l’armata di Davide Santoro, ma serve ancora un piccolo passo per coronare un sogno coltivato dall’estate scorsa. Tra le foxes e il Tricolore c’è però una squadra forte, ricca di qualità in ogni settore del campo, che è riuscita ad affondare diverse corazzate come Montesilvano, Morrone, Invicta e Foggia Incedit.

Pochi i dubbi di formazione per il tecnico piemontese, il quale dovrebbe rispolverare il classico 4-3-3 e confermare in toto l'ultima formazione vittoriosa contro il Piccardo. In porta Disint, linea difensiva costituita da Savva, Braghette, Cimenti e il match winner contro Spataru. In mezzo al campo spazio alla qualità di Guzzo, Cavalla e Grandini; mentre in avanti Bellomo e Piscitelli avranno il compito di supportare il numero nove Sponzilli.