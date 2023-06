U19 Regionale, scocca l'ora "X" per la Volpiano Pianese di Santoro

Il tricolore, infatti, è a un passo e le Foxes proveranno in tutti i modi di coronare un sogno cominciato ad agosto. Ma se non dovesse accadere la formazione di Santoro merita solamente applausi per avere condotto una stagione di primissimo livello e impreziosita da un’avventura perfetta anche nella fase Nazionale.

Dall’altra parte, invece, c’è una squadra forte che è riuscita a imporsi sul Montesilvano in semifinale con un totale di 3-0 (una rete nel match di andata, due in quello di ritorno). Alle Foxes serviranno quindi lucidità, perseveranza, qualità è un pizzo di fortuna per portare il Piemonte per la prima volta nella sua storia sul tetto d’Italia.

Pochi i dubbi di formazione per il tecnico bianco viola il quale dovrebbe optare per lo stesso sistema di gioco visto contro il Piccardo (successo ai calci di rigore). Tra i pali Disint, difesa a quattro architettata da Savvia, Braghette, Cimenti e Szasz (match winner contro la banda parmense). Linea di mediana sostenuta dall’intraprendenza di Guzzo, Cavalla e Grandini; mentre in avanti agiranno Bellomo, Sponzilli e uno tra Piscitelli e Bussolo. Il countdown è cominciato, la Volpiano Pianese sogna di cucire al petto il Tricolore Nazionale.