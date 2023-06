U19 Nazionale: il Pinerolo pensa all'ex Chievo Christian Manfredini

Suggestiva idea per il Pinerolo U19 Nazionale in vista del prossimo campionato. Il profilo del nuovo allenatore è una figura conosciuta del calcio italiano; ovvero Christian Manfredini con un passato da calciatore nel Chievo e Lazio.

Nel frattempo la società conferma i quadri tecnici 2023/24. Il volto inedito è quello di Rino Vanacore (ex Asti), il quale guiderà la categoria U17; Annichiarico prenderà in dote l’U16; mentre Domenico Primerano e Alessandro Iaccarino guideranno rispettivamente Under 15 e 14.

Lasciano Pinerolo sia Simone Berger, il quale sarà il nuovo tecnico della PiscineseRiva, sia Gianfllippo Laspina e Davide Ippolito, che proseguiranno la loro avventura in Prima squadra al Pancalieri, società militante nel campionato di Promozione.

Ma non termina qui perché la ciliegina sulla torta potrebbe arrivare da Christian Manfredini, pronto ad allenare l’U19 Nazionale. Un bagaglio di esperienza e personalità visto che Manfredini ha più di 430 presenze tra i professionisti con una lunga trafila tra Juventus (settore giovanile), Chievo, Lazio, Genoa, Perugia, Fiorentina e Osasuna, nonché elemento chiave della Nazionale della Costa d’Avorio.