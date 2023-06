U19 Regionale: Alpignano-CBS, vale la coppa dalle grandi orecchie

Non c’è un domani per Alpignano e CBS , che si sfideranno nella finalissima della Coppa Piemonte Valle d’Aosta U19 regionale .

Un vis a vis aperto a diversi scenari, visto che le due formazioni sul piano tecnico e della qualità della rosa si equivalgono. Il duello in campo neutro, inoltre, sarà anche l'ultimo assolo della stagione 2022/23 per blues e rossoneri.

L’Alpignano di Baseggio arriva al match in grande spolvero, inorgoglita dalla semifinale in rimonta vinta contro il Centallo (risultato ribaltato, dopo la sconfitta per 2-1 della gara di andata). Dall’altro lato, invece, c’è una squadra forte e preparata, che fa del settore giovanile il principale biglietto da visita.

La finale non sarà quindi un Davide contro Golia; ma una partita elettrizzante che metterà a dura prova i nervi delle due squadre. Chi conquisterà l’ambito trofeo potrà dire di avercela fatta; per la formazione sconfitta, invece, il rammarico del momento non cancellerà una stagione positiva.