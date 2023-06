La LND ufficializza le date di inizio dei campionati regionali e provinciali

La categoria U19 regionale comincerà il campionato sabato 16 Settembre; stesso weekend anche per U17, U16 e U15 come sempre diramato in due giornate; mentre i giovanissimi debutteranno domenica 17 Settembre con le fasi di qualificazione. L'Under 18 regionale la partenza è fissata al 24 settembre con il fine di generare i giusti raggruppamenti in base alle iscrizioni.

Una settimana più tardi toccherà anche ai provinciali con la Juniores che farà il suo esordio il 23 settembre; per tutte le altre categorie il primo turno è fissato a domenica 24 Settembre; infine per l’attività di base la data scelta è il 14 Ottobre. Queste le date di inizio:

REGIONALI

Under 19 regionale: sabato 16 Settembre

Under 18 regionale: domenica 24 Settembre

Under 17, Under 16, Under 15 regionali: sabato 16 e domenica 17 Settembre

Under 14 regionale: domenica 17 Settembre

PROVINCIALI

Under 19 provinciale: sabato 23 Settembre

Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14: sabato 23 e domenica 24 Settembre

Attività di Base: sabato 14 Ottobre 2023