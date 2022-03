Under 15 Pinerolo - Otto giocatori squalificati per 2 anni

Punizione esemplare per diversi giocatori del Villar Perosa, capolista negli Under 15 di Pinerolo, che dovranno scontare ben due anni di squalifica per l'aggressione al direttore di gara al termine della gara del 19 febbraio con il Roletto Val di Noce. Come si legge direttamente dal comunicato della delegazione di Pinerolo “Al termine dell'incontro mentre il direttore di gara si accingeva a raggiungere il proprio spogliatoio veniva aggredito da un gruppo di persone (giocatori e dirigenti) appartenenti alla società Villar Perosa; in particolare l’arbitro veniva spintonato e colpito ripetutamente con calci e pugni in diverse parti del corpo e, solo grazie all'intervento dei dirigenti della società Roletto Val Noce riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio senza che la situazione si aggravasse. Il direttore di gara a causa del caos creatosi e della repentina aggressione non è stato in grado di individuare nominalmente i responsabili del fatto”.