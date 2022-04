Squalifiche ridotte per i giovani del Villar Perosa

A un mese di distanza dalla squalifica esemplare di ben otto giocatori dell' Under 15 del Villar Perosa in seguito ad un'aggressione al direttore di gara, arriva una sostanziale riduzione di pena da parte del giudice sportivo in seguito ai ricorsi presentati dalla società a dai genitori dei diretti interessati. Solamente uno dei giocatori ha ricevuto un anno di squalifica (a fronte dei due anni inizialmente previsti), sei giocatori sono squalificati fino al 31 maggio (per un totale quindi di tre mesi) e uno è stato completamente prosciolto perché riconosciuto estraneo ai fatti.

Tra le motivazioni di questa inversione di tendenza rispetto alla prima senteza il comunicato recita: “In assenza di certezza in ordine al coinvolgimento dei predetti atleti all’azione violenta nei confronti dell’arbitro, il gesto di plateale protesta può essere considerato una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, sanzionata dall’art. 36 C.G.S. Pertanto, considerato l’atteggiamento collaborativo della società e che trattasi di atleti giovani - il cui processo di maturazione è ancora in evoluzione - è possibile rideterminare la squalifica sino al 31 maggio 2022. Anche per quanto concerne la posizione del giocatore Voghera Marco questa Corte ritiene opportuno valorizzare il comportamento, sicuramente collaborativo, tenuto dalla società ma soprattutto dall’interessato, il quale ha altresì dimostrato resipiscenza rispetto al gesto e consapevolezza rispetto alla propria incapacità di gestire la rabbia in taluni momenti. Per tali ragioni il giocatore appare meritevole della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, lett. e), C.G.S. nonché delle circostanze attenuanti generiche, le quali consentono di ridurre la sanzione comminata dal giudice sportivo nella squalifica sino al 2 marzo 2023”.