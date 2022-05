Provinciali Torino - E' dominio Beiborg

Un'annata da incorniciare per il Beiborg, che nell'ultimo weekend ha centrato ben due obiettivi conquistando in maniera matematica la vittoria del campionato sia nella categoria Under 15, sia nella categoria Under 16, ottenendo anche la conseguente promozione nella categoria regionale per il prossimo anno. Partendo dalla formazione dei 2007 allenati da Daniele Anzoletti il match decisivo è stato quello casalingo con il Piobesi, un 2-0 che sancisce una superiorità netta su tutta la concorrenza con 17 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.