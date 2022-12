U14 Provinciali, gli Oscar del girone d'andata: Iantorno e Robazzo del Cenisia si prendono la scena

La statuetta come miglior squadra del girone di andata va all’Atletico C.B.L., capace di prendersi la testa del girone B con disinvoltura e qualità. La formazione orchestrata da Enrico Barra, in questa prima fase invernale, ha ottenuto la bellezza di trentaquattro punti conquistando dodici successi, un pareggio e zero sconfitte.

Nonostante il traguardo raggiunto, la panchina d’oro viene consegnata nelle sapienti mani di Andrea Bonfante, che con il suo Rosta ha fatto un capolavoro (undici vittorie consecutive e primo posto in solitaria nel raggruppamento A).

Ardua la scelta, invece, per quanto riguarda il miglior giocatore, ma alla fine abbiamo designato Edoardo Robazzo del Cenisia, il quale ha timbrato il cartellino per venti volte in dodici partite disputate. Infine il premio come guanto d’oro va a Matteo Iantorno, sempre del Cenisia, che ha mantenuto la porta inviolata in nove incontri.