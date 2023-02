U14 Provinciali, lo scontro diretto va alla Virtus Calcio

Nel posticipo della tredicesima giornata del campionato provinciale Under 14, girone A, il big match va alla Virtus Calcio che, sul campo del Pianezza, passa con un netto 5-1. Una vittoria contraddistinta da Samuele Nazzareno su tutti, autore di una doppietta che ha anche aperto le marcature. Spazio, poi, sempre nel primo tempo, anche alle reti di Ligas per la squadra di casa e Gusella per gli ospiti. Ma è nella ripresa che la Virtus ha preso in mano la partita, segnando ben tre gol e portando a casa la vittoria: Nizzi, Nazzareno e Carelli, tutto nel giro di quindici minuti. Tre punti d'oro per i ragazzi di D'Alesio, che hanno così allungato sul Pianezza portandosi a +5 e riducendo ad altrettanti cinque punti il distacco dalla capolista Rosta, che guida la classifica a punteggio pieno a quota 39.