U14 Provinciali, Atletico C.B.L. da favola: cinquina al Cit Turin

La capolista del girone B Atletico C.B.L. fa la voce grossa nella sfida d'alta classifica con il Cit Turin, che si vede travolgere in casa con un nettissimo 5-0 e perde anche la terza piazza. I ragazzi di Luppino prendono subito il comado delle operazioni e si portano in vantaggio al 9' con Boggia, su una disattenzione della retroguardia avversaria. Il Cit Turin accusa il colpo e fatica riorganizzarsi. La prima chance per i padroni di casa arriva quasi alla mezz'ora con Omri che non inquadra la porta. L'Atletico non si mette paura e continua a macinare gioco. Sul finire di primo tempo arriva anche il raddoppio con un calcio di rigore trasformato da Ferrero.