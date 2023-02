Under 14 Provinciali, Moderna Mirafiori-Vianney 0-1

Partita dura, bloccata per tutti e settanta i minuti di gioco quella tra Moderna Mirafiori e Vianney , destinata allo zero a zero. Ma è proprio in match così che emerge il cuore. Il Vianney, in questo caso, ce ne ha messo di più.

Pronti via e sono gli ospiti a condurre il passo a due. Il Vianney prende in mano il Moderna Mirafiori e lo costringe alla rumba, una danza dal ritmo alto che i padroni di casa faticano a tenere; almeno all'inizio. Gli ospiti però, hanno il demerito di non riuscire a costruirsi occasioni da gol nitide e sfruttabili, arrivando spesso dalle parti dell'area di rigore avversaria, senza trovare però il guizzo giusto. E nel gioco delle parti, i colpi si scambiano. Il Moderna infatti, dopo l'assestamento iniziale, sfrutta gli spazi in ripartenza, chiamando Panattoni ad un paio di uscite decisive. Nulla di pericoloso comunque: se ci fossero degli highlights da montare, sarebbero tutti sullo spettacolo proveniente dalla tribuna. Un mix di fumogeni e cori che impreziosiscono una partita altrimenti scialba e insipida.

La stanchezza accorre in aiuto della vivacità del match, come spesso accade in questi casi. Già dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo, arriva la prima occasione grossa per il Vianney: calcio d’angolo dalla sinistra, Bianco approfitta di una respinta corta, ma il pallone finisce alto di poco. Il Moderna risponde subito. Fuga di Russo che da posizione defilata calcia forte, trovando solo l'esterno della rete. Scintille di una fiamma che si accenderà poco dopo, a due minuti dalla fine precisamente. Cross sul secondo palo, Piazza sbuca all’ultimo secondo e di testa infila Rial per i tre punti decisivi.