Under 14 Provinciali, Moderna Mirafiori - Duomo Chieri 6-0

Nella prima frazione di gioco i padroni di casa cominciano a spingersi in attacco fin dall'inizio, con i cross di Fessina dalla destra e quelli di Sascau dalla sinistra, che però non vengono sfuttati dai propri compagni. Intorno al quarto d'ora Geraci, grazie ad un diagonale dalla destra, batte il portiere avversario, portando in vantaggio i padroni di casa; cinque minuti dopo è ancora Geraci a trovare la via del gol, segnando la rete del raddoppio per il Moderna Mirafiori. Sul finire del primo tempo, l'arbitro concede un calcio di rigore in favore della squadra di casa, sul dischetto si presenta Berenghean, che non sbaglia trovando il 3-0.

Nel secondo tempo la musica non cambia, con il Moderna Mirafiori che, nonostante il netto vantaggio, non rinuncia ad attaccare e dopo pochi secondi Fessina cala il momentaneo poker; al 18' Crisafulli chiude una bellissima azione della sua squadra con la quinta rete della partita. Gli ospiti si rendono pericolosi con Casalegno, ma il suo tiro viene messo sul fondo da Rial. A due minuti dalla fine, il Moderna Mirafiori trova anche la sesta rete del match con Sotira, che chiude definitivamente la partita.