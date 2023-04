Under 14 Provinciali: Garino - Pancalieri Castagnole 4-1

Seconda vittoria consecutiva per il Garino che si ripete dopo il successo per sei a zero maturato sul campo del Tetti Rivalta. Il Pancalieri Castagnole invece, torna a perdere dopo i tre punti conquistati nell'ultima uscita in casa contro l'Olympic Cumiana.

Una partita nervosa e molto tesa, che trascende dal risultato. Il 4-1 finale infatti, suggerisce una gara senza storia, ma gli ospiti hanno venduto cara la pelle. Già al secondo minuto però, Garribba sblocca il punteggio con un tiro a giro dal limite dell'area. Al decimo arriva il raddoppio grazie ad Afiss che in area piccola non può sbagliare. Gli ospiti faticano inizialmente a trovare le giuste misure, rimanendo colpiti dall'uno-due pesante dei padroni di casa.

Al ventesimo arriva anche il tris, questa volta con Cusinato: Aranzulla scappa sull'esterno e serve al compagno un cioccolatino solo da scartare. Il numero dieci è goloso e non si fa scappare l'occasione, realizzando il 3-0. Il Pancalieri reagisce con Bonetto dalla distanza ma senza trovare il gol. Poco prima della fine del primo tempo, Calvo si supera su Cusinato, evitando il poker e non finisce qui. Sul ribaltamento di fronte infatti, Tessa viene abbattuto in area: è rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Garnero che realizza il gol della bandiera.

La ripresa si apre come si era conclusa la prima frazione; con un rigore ospite. Questa volta Garnero calcia male e Basile para. Lo stesso portiere del Garino viene poi espulso per proteste pochi minuti più tardi, ma non sarà un rosso determinante. Nel finale c'è spazio per il poker di Garribba.