Under 15 Torino - Il Beiborg rallenta la corsa

Piccolo intoppo nella marcia trionfale del Beiborg , che conosce il primo pareggio stagionale dopo tredici vittorie consecutive. A imporre il segno x alla capolista è stato il Lenci Poirino secondo della classe, che per un po' ha accarezzato l'idea di fare il colpo grosso. Gli ospiti infatti passano in vantaggio al 7' con Lisciotto sugli sviluppi di un calcio di punizione. I ragazzi di Ricotta faticano a trovare gli spazi e riescono raramente a essere pericolosi.

A inizio ripresa arriva anche il 2-0 ospite grazie a Rosano che trasforma un calcio di rigore. A questo punto il Beiborg reagisce e sfiora il gol in un paio di occasioni. Al 18' Godino calcia al volo dopo un corner e accorcia le distanze. La capolista prende in pugno la situazione e insiste per ottenere almeno il pareggio che arriva solamente nel finale con un colpo di testa di Bellantoni.