U17 Provinciali: sfida a distanza per il trono tra Pianezza e Venaria

Un girone combattuto, con due formazioni che guidano il vertice della classifica a quota 27 (Pianezza e Venaria) e altrettante (Collegno Paradiso e Virtus Calcio) distanti soltanto tre punti. Le due squadre in vetta alla graduatoria hanno di fatto disputato lo stesso identico girone, trionfando in nove gare su dieci e perdendone soltanto una.

Il Pianezza è caduta soltanto alla settima giornata contro il Collegno Paradiso: da lì in poi la squadra di Birtolo si è rialzata e ha conosciuto solamente il retrogusto dolce della vittoria, simile a una madeleine di Proust. Percorso, di fatto, analogo per il Venaria di Scotti, la cui unica debacle è stata nello scontro diretto con il Pianezza, che passò 2-1 in rimonta trascinato dalle griffe di Lupis e Luongo.

Entrambe le formazioni sono due macchine da gol: sessantuno le reti messe a segno dal Pianezza, con nove gol subiti; cinquantatré quelle messe a referto dal Venaria invece, con quindici gol subiti. La sfida tra le due squadre non è soltanto collettiva, ma anche individuale, come testimonia il testa a testa tra Riccardo Gentile (Pianezza) e Giovanni Garnone (Venaria) per la classifica marcatori, con dodici gol del bomber della squadra di Birtolo contro i nove della banda di Ientile. Alla ripresa, fissata per domenica 22 gennaio, il Pianezza sarà atteso dal match interno contro il Don Bosco Rivoli (ottava forza del campionato), mentre il Venaria ospiterà il Caselette (attualmente al quinto gradino).