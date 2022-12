U15 Provinciali: gli Oscar del girone d’andata: Spoto vola sopra tutti, è lui il migliore

Conclusi i gironi d’andata, è tempo di assegnare gli Oscar invernali a chi, tra campo e panchina, individualmente e collettivamente, si è contraddistinto in questa prima fase di stagione: ecco i riconoscimenti scelti per la miglior squadra, il miglior giocatore, il miglior portiere e, infine, il miglior allenatore della categoria Under 15 Provinciale.