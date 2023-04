U15 provinciali, Sorpassi, emozioni e un finale tutto ancora da scrivere

Più combattuti, invece, gli altri gironi. Nel raggruppamento B il Caselle ha espugnato il campo del Barcanova e ha allungato in vetta alla classifica. Due lunghezze di distanza, invece, per il GassinoSanRaffaele vittorioso 4-0 sul Leini. Nel C il Vanchiglia trionfa sul San Giacomo Chieri effettua il sorpasso e si prende il gradino più ambito, quando mancano due giornate al termine alla conclusione della regular-season. Per i granata le ultime due curve saranno contro Crocetta e Cambiano rispettivamente ubicate al dodicesimo e ottavo posto della classifica.

Nel girone D il Pozzomaina supera di misura la capolista Spazio Talent e riapre i giochi al potere (un punto separa i grigio rossi dal trono). Nel prossimo turno i ragazzi di Francesco Calabrese saranno ospiti del Pro Collegno; impegno più agevole per la prima della classe nel testa coda con l’Auxilium Valdocco, ancora a zero punti dopo diciotto partite disputate. Sarà quindi un finale di stagione tutto da vivere, nel quale conosceremo quali squadre brinderanno alla promozione assieme al Rosta.