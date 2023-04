U15 Provinciali, Spazio Talent e Pozzomaina si giocano la promozione ai Regionali

Al momento è lo Spazio Talent a guidare la classifica, forte dei 52 gettoni ottenuti in venti partite; segue il Pozzomaina distante una sola lunghezza dalla vetta. Ma la capolista in questo weekend riserverà un turno di riposo visto che ha già concluso anticipatamente il rispettivo cammino e la chance di agguantare il primato è tutto sulle spalle dei grigiorossi.

La formazione di Rea per l'occasione affronterà il Lesna Gold, quarta forza del raggruppamento e ancora in corsa per un posto nella ghigliottina dei play-off. Una imperdibile occasione per i terribili ragazzi del Pozzomaina, che dovranno essere capaci di alleviare la pressione e tentare il colpo di stato al potere.

Delicata anche la situazione nel girone B, dove il Caselle guida il treno dei desideri a quota 60 punti; segue il GassinoSanRaffaele a 58. I rossoneri saranno ospiti dell’Ardor San Francesco, formazione ubicata al nono posto; mentre la seconda della classe è attesa dal confronto acceso e vibrante contro l’Atletico C.B.L.

Delineati i verdetti nei raggruppamenti A e C, dove Rosta e Vanchiglia hanno già festeggiato la meritata promozione ai Regionali.