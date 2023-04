Under 15 Provinciali Torino: Crocetta - Vianney 1-1

L'obbiettivo era finire la stagione nel migliore dei modi per Crocetta e Vianney, entrambe senza più nulla da chiedere al campionato. Il Vianney era reduce dall'otto a zero rifilato all'Orbassano la scorsa settimana, mentre il Crocetta ne aveva subite quattordici dal Vanchiglia capolista. La prima emozione porta la firma di Di Cola che salta due uomini e calcia centralmente: Rolfo para ma non blocca, costringendo Cascio alla spazzata. Poco dopo ancora Crocetta con Carbone che prova un tiro da fuori al volo ma Rolfo dice no.