Under 15 Provinciali Torino: Pozzomaina-Vanchiglia 1-4

In campionato il Pozzomaina ha concluso al primo posto del girone C a quota 54 punti, davanti allo Spazio Talent secondo a 52 punti, mentre il Vanchiglia ha vinto il girone C segnando 185 reti e subendone solamente 19; questi risultati hanno permesso ad entrambe le squadre di qualificarsi ai playoff per vincere il titolo di campioni provinciali. Nella prima giornata dei playoff il Vanchiglia ha vinto in trasferta sul campo del Pozzomaina con il risultato di 1-4, facendo un bel passo avanti verso la finale, con la gara di ritorno in programma il fine settimana prossimo.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti del Vanchiglia partono subito alla grande e alla prima occasione trovano la rete che sblocca la partita dopo soli due minuti dal calcio d'inizio, grazie alla rete di Ledda, che riesce a battere il portiere avversario con un bellissimo colpo di testa sul calcio d'angolo perfetto di Dagnese; i padroni di casa sono bravi a non subire il colpo psicologico dello svantaggio e subito provano a cercare la rete del pareggio per riportare la partita in equilibrio, i primi a tentare di trovare il gol dell'1-1 sono Xhemalaj e Calabrese, ma il loro tentativo viene bloccato dalla difesa avversaria. Intorno all'undicesimo minuto, un passaggio dalla difesa di Zhou coinvolge Calabrese, che trova Domizio, bravo a saltare la difesa avversaria e trovare il gol del pareggio.

Le due squadre continuano a spingersi in attacco senza calare il ritmo e al 24' il Vanchiglia si porta ancora una volta in vantaggio con Ledda, che trova la doppietta personale raccogliendo il cross di Marchetti dalla destra; nonostante il vantaggio gli ospiti continuano ad attaccare per chiudere la partita già nel primo tempo e ad un minuto dal doppio fischio del direttore di gara è De Luca a trovare la via del gol, firmando la rete del 1-3 con un tiro di potenza, che permette alla sua squadra di andare negli spogliatoi in vantaggio di due reti.

Nel secondo tempo i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi in fase offensiva, non riuscendo a trovare la rete che potrebbe riaprire la partita, ad approfittarne è il Vanchiglia, che al 23' si procura un calcio di rigore con il proprio capitano Ledda, che si incarica anche di tirare dagli undici metri, dove spiazza il portiere avversario grazie ad un tiro a mezza altezza, calando il poker per la sua squadra. Nei minuti finali gli ospiti sono abilissimi a gestire al meglio le tre reti di vantaggio, portandosi a casa la partita d'andata di questi playoff.