U15 Provinciali: festa grande per tredici squadre. È promozione!

Verdetti emessi nei play-off Under 15 Provinciali . Sono diverse le squadre che sono riuscite a esaudire i propri desideri, approdando nell’oceano dei regionali; per altre, invece, il sogno si è sgretolato sul più bello.

Nel gruppo A è festa grande per Gozzano e Omegna; mentre Romagnano e Borgomanero trionfano nel B. Il girone C è stato dominato in lungo e in largo dal Quincinetto Tavagnasco, che forte dei 18 punti conquistati rovina i piani di Aosta, Grand Paradis e Fulgor Ronco Valdengo; ai regionali anche il GassinoSanRaffaele, che ha avuto la meglio sulla Druentina (seconda a una lunghezza di distanza dai rossoblù).

Nel raggruppamento E è il Nichelino Hesperia a brindare alla promozione; il roster F, invece, incorona Spazio Talent e San Giacomo Chieri. Il Garino conquista la vetta nel girone G; festeggia anche Il Saluzzo nell’H. Chiudono il quadro delle formazioni promosse Mezzaluna Villanova e Ovadese.