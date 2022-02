Under 16 Torino - Beiborg scatto vincente

Era tra le formazioni più in forma nel 2021 e si è confermata anche nella prima uscita ufficiale del 2022, l'Under 16 del Beiborg. La formazione gialloverde ha infatti ricominciato nel migliore dei modi vincendo il recupero sull'insidioso campo del Lenci Poirino per 3-1. Nella stessa giornata l'avversaria diretta per il primato, il Canelli ha invece impattato sullo 0-0 in casa contro il Candiolo e così per i ragazzi allenati da Daniele Anzoletti si sono spalancate le porte del primato solitario, prima dell'inizio del girone di ritorno.