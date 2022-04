Under 16 Torino - La Virtus Mercadante vola ai regionali

Con la vittoria per 13-1 nella ripetizione della sfida sospesa con il Centrocampo, la Virtus Mercadante ha potuto finalmente festeggiare la promozione ai regionali. Un traguardo atteso, visto il largo vantaggio sulle inseguitrici, che è arrivato matematicamente con ben cinque gare di anticipo rispetto alla fine della stagione. Con un peso in meno, nelle restanti partite i ragazzi di Giovanni Abate potranno concentrarsi principalmente sulla vittoria del girone, dall'alto dei dieci punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la Pro Collegno per poi concentrarsi sulle fasi finali.