U16 Provinciali, il Pecetto di Bratti supera di misura il Carmagnola

Successo importantissimo per il Pecetto che batte 2-1 il Carmagnola nel big match e incamera i tre punti che gli consentono di rimanere in scia allla capolista Mirafiori. L'inizio dell'incontro è favorevole ai padroni di casa che trovano ancjhe il vantaggio al 10' con Quaglia che si procura e realizza un calcio di rigore. Il Carmagnola prova subito a cercare il pari, ma Minzala trova un Guardalben particolarmente in giornata che gli dice no per due volte su due conclusioni ravvicinate sul primo palo. Al 25’ il Carmagnola si rende ancorapericoloso con una conclusione di Becchio, che trova ancora Guardalben attento a respingere e sulla ribattuta Lanza segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Passa solo un minuto però e Lanza guadagna un rigore. Dal dischetto va Cozminca che spiazza il portiere e trova un pari meritato con cui si chiude il primo tempo.