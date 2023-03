Under 16 Provinciali Torino: Don Bosco Rivoli-Real Orione 3-3

La sfida tra Don Bosco Rivoli e Real Orione termina con il risultato di 3-3: il pari pone fine alla striscia negativa dei padroni di casa, che colgono il primo punto in campionato, dopo aver inanellato sedici sconfitte consecutive. Nel complesso, è andata in scena una partita corretta, tirata fino all’ultimo e difficile da affrontare, a causa di un campo in condizioni non perfette.

Il Real Orione ha un approccio migliore e schiaccia fin da subito il Don Bosco, sbloccando il punteggio

dopo appena tre minuti: l’azione si sviluppa sulla corsia laterale, con Di Cara abile a infilare la retroguardia avversaria e battere Merola. Il gol trasmette ulteriore fiducia agli ospiti, che raddoppiano poco prima del quarto d’ora con Paula Hernandez, che dà continuità alla doppietta della precedente giornata. Lo 0-2 scuote il Don Bosco, con i padroni di casa che iniziano a conquistare campo e si guadagnano un calcio di rigore. Allasia si presenta dagli undici metri, ma Cozubas si oppone e mantiene il doppio vantaggio. Il gol è solamente rimandato: allo scoccare dell’intervallo, il subentrato Ciasca riceve palla e scatta verso la porta avversaria, con una cavalcata di trenta metri, culminata con un tiro da fuori area che si insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario. Le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul parziale di 1-2.

Nella seconda frazione, il Don Bosco sembra rigenerato e dopo appena cinque minuti riporta la sfida sui binari dell’equilibrio: Ollero, entrato a inizio secondo tempo, si invola sulla fascia sinistra, rientra e calcia forte sul secondo palo, dove il portiere non può arrivare. I padroni di casa si galvanizzano e spingono il piede sull’acceleratore, provando a sfruttare l’inerzia del match, ma il secondo rigore di giornata è ancora una volta cestinato da Allasia, che colpisce la traversa. L’errore non demoralizza il Don Bosco, che si dimostra squadra in salute, nonostante l’ultimo posto in classifica. Al minuto undici della ripresa, Ciasca propone il bis, con un’altra azione personale che coglie di sorpresa la retroguardia avversaria: 3-2 e rimonta completata. La reazione del Real Orione non si fa attendere, ma Di Cara, Paula Hernandez e Faruoli non sono abbastanza lucidi e mancano l’appuntamento con il gol. I padroni di casa iniziano a crederci, puntando la prima vittoria stagionale, ma peccano di inesperienza e subiscono la rete del definitivo 3-3, maturato in seguito ad un’incomprensione tra Merola e Rizzi, con quest’ultimo autore di una sfortunata autorete. Finisce così, con un pizzico di amaro in bocca per il Don Bosco e qualche rammarico anche per il Real Orione, che in virtù del punto conquistato sale a quota venticinque punti in classifica.