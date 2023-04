U16 Provinciali, il Mirafiori può far festa

Il Mirafiori non sbaglia il match ball e si aggiudica il girone C torinese degli U16 Provinciali con un turno di anticipo. Alla squadra di Alessandro Murgia bastava un punto per blindare il gradino più alto e assicurarsi un posto nel prossimo campionato regionale. Decisivo il pareggio sull’Atletico Racconigi, che condanna il Pecetto (seconda della classe) agli spareggi promozione.