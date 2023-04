U16 Provinciali: apoteosi per Bacigalupo, Virtus Calcio e Mirafiori

Nel campionato U16 Provinciale Torino fanno festa Bacigalupo (girone A), Virtus Calcio (girone B) e Mirafiori (girone C), che si contenderanno la prestigiosa Supercoppa in un triangolare dal 29 Aprile al 13 Maggio , che decreterà la nuova regina della competizione.

Solo una formalità e qualcosa in più per tre squadre, già sicure di partecipare al prossimo campionato Regionale 2023/24. Il Bacigalupo ha stravinto il rispettivo raggruppamento, conquistando la bellezza di 62 gettoni in ventidue partite disputate (venti vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta). Stesso esito anche per la Virtus Calcio, caparbia di terminare l’avventura sul gradino più alto e mettersi alle spalle il quotato Rosta. Ad aggiungersi alla grande festa è stato il Mirafiori, che all’ultima curva della regular-season ha certificato la matematica, impattando sull’1-1 l’Atletico Racconigi.

Diverse, invece, le squadre che si sfideranno nella ghigliottina dei play-off, composta da trenta squadre tra provinciali e regionali. Per la delegazione torinese hanno staccato il pass Nuova Lanzese, Caselle, Rosta, Aviglianese, Pecetto e Carmagnola. Le rappresentanti di Alessandria e Novara sono rispettivamente Derthona, Sca Asti, Gravellona e Libertas Rapid; per Vercelli ecco Futuro Giovani e Alicese Orizzonti; mentre verdetti ancora parzialmente rimandati alle prossime due giornate per i gironi di Pinerolo e Cuneo. Sono, invece, scese dai regionali Strambinese, Santhia, Union Novara (gruppo A), Venaria, Quincinetto e una tra Cenisia/Leini (girone B); Nichelino, Roretese, Salice/Alba per il raggruppamento C; Cit Turin, Asca e Beppe Viola nel D. Ecco qui sotto i verdetti.

TORINO GIRONE A: Nuova Lanzese e Caselle

TORINO GIRONE B: Rosta e Aviglianese

TORINO GIRONE C: Pecetto e Carmagnola

ALESSANDRIA: Derthona e Sca Asti

CUNEO: Albese e Monregale/Saluzzo



IVREA: GassinoSanRaffaele e Autovip/Vallorco/Calcio Settimo



NOVARA: Gravellona e Libertas Rapid

PINEROLO: Bruinese e Garino/Infernotto

VERCELLI: Futuro Giovani e Alicese Orizzonti

REGIONALI GIRONE A: Strambinese,Santhià e Union Novara

REGIONALI GIRONE B: Venaria, Quincinetto e Cenisia/Leinì

REGIONALI GIRONE C: Nichelino Hesperia, Roretese e Salice/Alba Calcio



REGIONALI GIRONE D: Cit Turin, Asca e Beppe Viola