U16 Provinciali: le squadre qualificate al prossimo campionato regionale

È festa grande per diverse società che hanno raggiunto la qualificazione al prossimo campionato regionale U16 .

Svariati i verdetti emessi nelle bollenti giornate di sabato e domenica. Nel gruppo A approdano nell’olimpo del calcio giovanile Gravellona San Pietro e Libertas Rapid. Nel “B” apoteosi per l’Alicese Orizzonti, che ha dominato il proprio girone (10 i punti conquistati in quattro partite disputate). Il raggruppamento C ha incoronato GassinoSanRaffaele e Quincinetto Tavagnasco; mentre il D è stata dominato dal Caselle, che ha disintegrato con classe e disinvoltura i sogni di gloria delle concorrenti al trono.

Venaria e Aviglianese salgono a braccetto nel gruppo E; resta a bocca asciutta la Nuova Lanzese (fanalino di coda con un punto). Il Villafranca vince il roster F e accompagna Rosta e Cit Turin ai regionali (girone G).

Raggruppamento H nel segno della lettera A con Alba e Albese che nella prossima stagione disputeranno il campionato regionale. Chiudono il quadro delle squadre qualificate Pecetto e Derthona rispettivamente vincitrici nei gruppi I e L.