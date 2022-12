U17 Provinciali: Borgaro Nobis-Vallorco 10-0

BORGARO NOBIS-VALLORCO 10-0

MARCATORI: Greco 5', Rosato 19' e 18' st, Cirulli 32', D'Alessandro 3' st, Alfinito L. 6' st, Reale 26' st, 32' st e 34' st, Bofalo 38' st.

BORGARO NOBIS (4-3-3): Bovo 6.5, Alfinito L. 7, Cirulli 7.5 (1' st Agostinello 7), Di Girolamo 7, Massafra 7, Fiorito 7, Greco 7.5 (1' st Pizzicoli 7), Bofalo 7.5, D'Alessandro 7.5, Alfinito D. 7 (1' st Loriso 7), Rosato 8 (20' st Reale 9). A disp. Tridico. All. Tonus 8.

VALLORCO: Pia 5.5, Crispo 5.5, Tabbia 5.5, D'Errico 5.5, Anglesio 5.5, Iliuta 5.5, Tarro 5.5, El Imlali 5.5, Bartolotta 5.5. All. Crispo 5.5.

ARBITRO: Pisano di Torino.

Perdere ma senza perdere la faccia. È quello che è successo quest'oggi ai ragazzi del Vallorco, che in nove hanno giocato dal primo all'ultimo minuto. E pazienza se il passivo è stato largo, anzi larghissimo (10-0), ma non solo hanno giocato senza due elementi in campo, ma hanno affrontato anche una corazzata come il Borgaro Nobis: prima a punteggio pieno, con dieci vittorie su dieci gare disputate, quasi settanta gol realizzati e solo tre subiti. Difficile, quindi, chiedere di più alla squadra di Crispo.

La capolista, invece, determinata dal sin dalle battute iniziali, ha archiviato la pratica di fatto in un tempo, quando le reti di vantaggio erano ben tre: Alessandro Greco in apertura, Fabio Rosato nel mezzo e Daniel Cirulli in chiusura. La ripresa è stato un remake di quanto visto nella prima frazione di gioco, con una sola squadra in campo, padrone assoluta del terreno di gioco. E i veri protagonisti sono stati i subentrati: ad inizio secondo tempo, infatti, Tonus ha deciso di dare spazio ad Agostinello, Pizzicoli e Loriso, prelevando dal campo e facendo riposare Cirulli, Greco e Daniele Alfinito. Nel giro di tre minuti, dal 3' al 6', il Borgaro ha segnato altri due gol, con D'Alessandro prima e Leonardo Alfinito poi.