Un inizio di campionato da incorniciare per la Virtus Mercadante, che è riuscita a dominare il girone C del campionato Under 17 Provinciale Torino.

Dieci vittorie in dieci partite, 89 gol fatti e soltanto 10 subiti. Un ruolino di marcia impressionante, che vale al club torinese il premio come miglior squadra del girone d’andata. Un riconoscimento impreziosito da un attaccante a tutto tondo: Asane Sow (capace di mettere a referto 26 reti in dieci presenze stagionali). Ciliegina sulla torta, infine, sono i quattro centri marcati nell’ultima giornata di campionato del 2022 contro l’Autovip San Mauro. Le prestazioni di Sow gli valgono l’Oscar come miglior giocatore del girone d’andata.

Il premio Panchina d’Oro, invece, spetta all’allenatore capace di mettere i suoi calciatori nelle migliori condizioni per far bene. Il riconoscimento va ad Abate, tecnico della Virtus Mercadante. Il condottiero è riuscito a concludere il girone d’andata da imbattuto ed ha anche tre giocatori con più di 15 gol segnati. Il guanto d’Oro, invece, viene assegnato a Daniele Bovo, portiere del Borgaro Nobis. L’estremo difensore biancazzurro è stato capace di mantenere la porta inviolata in tre diverse occasioni, consentendo alla sua squadra di conquistare la vetta del girone.