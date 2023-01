U17 Provinciali, l'analisi approfondita dei gironi

In attesa della ripresa dei campionati, fissata per il weekend del 21-22 gennaio , entriamo nel vivo dei campionati provinciali di Under 17 , analizzando promozioni, retrocessioni e possibili sorprese. Ecco, nel dettaglio, la situazione nei tre gironi di Torino .

Come specificato nel regolamento, al termine del Campionato Provinciale Under 17 le prime classificate dei nove gironi acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato Regionale Under 19 2023-2024. Mentre le seconde e terze classificate, unitamente alle Società none, decime e undicesime classificate del Campionato Regionale Under 17 si giocheranno l'accesso nei regionali per la stagione 2023/2024.

Nel girone A, il Borgaro Nobis viaggia in solitaria a punteggio pieno, ed è la candidata numero uno alla vittoria finale. Settimo e Caselle inseguono e sperano, tallonate da Gassino SR e Leinì. Ovviamente, per i campionati provinciali non è prevista nessuna retrocessione.

Nel girone B, invece, discorso completamente differente, con quattro squadre racchiuse in tre punti: guidano a parità Pianezza e Venaria, ma occhio a Collegno Paradiso e Virtus Calcio, distanti soltanto tre lunghezze che giocheranno nella seconda parte di stagione con l'obiettivo di agguantare la seconda e la terza posizione.

Infine, nel girone C il Mercadante è la grande favorita alla vittoria finale, con trenta punti su trenta punti a disposizione conquistati nel girone di andata. Il Dorina, seconda e distante soltanto tre punti, proverà l'assalto alla prima posizione. In ogni caso, però, il vantaggio sulla quarta classificata (undici punti) è ampio e può far dormire sonni tranquilli. Vantaggio minimo anche per il Pozzomaina, terza forza del girone, avanti di cinque rispetto al Santena che insegue e spera.