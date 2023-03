U17 provinciali: il Borgaro è già campione

Una cavalcata stratosferica ed esaltante, nella quale i biancoblù hanno ottenuto 49 punti sui 54 disponibili. Numeri da capogiro se si considerano anche le 113 reti realizzate in diciotto partite e una retroguardia impermeabile che ha incassato solamente nove reti. Un traguardo reso possibile dalla mente del tecnico Maurizio Tonus, capace di instillare nei ragazzi: coraggio, perseveranza e voglia di remare tutti nella stessa direzione. Nell’ultima sfida il Nobis ha dilagato sul campo dell’Ivrea Banchette. Il 5 a 1 finale griffato dalle preziose reti di Pizzicoli, Greco, Campaniello e dalla doppietta di Andrea Bofalo, ha permesso ai biancoblù di tagliare un traguardo storico e prestigioso, festeggiando nel migliore dei modi il titolo conquistato.

Ma la stagione della banda della provincia di Torino non termina qui. Le due partite che mancano da qui alla fine, infatti, saranno necessarie per oliare i giusti meccanismi e inserire altri minuti nelle gambe, in vista degli spareggi play-off. Un’occasione in più per non staccare la spina e prepararsi nel migliore dei modi alla tanto desiderata post-season. Il Borgaro c’è, le rivali sono avvisate.