U17 Provinciali, il Fomarco Don Bosco Pievese ha scritto la storia

Una passerella d’onore per una formazione forte, decisa e intrisa di qualità, che ha blndato, nella giornata di domenica con il successo sull'Arona la vetta nel rispettivo girone di Novara.

Un cammino concreto, che ha visto i biancoverdi primeggiare su corazzate come Juventus Domo e Oleggio Sportivo. Numeri stratosferici anche dal punto di vista statistico: 63 punti in venticinque partite disputate (media spaventosa di 2,5 a gara), terzo miglior attacco con 81 reti siglate e bunker difensivo con solamente 24 gol subiti, nonché miglior difesa del torneo.

Archiviati i festeggiamenti, per la formazione di Angelo Laganà si prospetta un futuro roseo e ricco di soddisfazioni. L’asticella nella prossima stagione si alzerà notevolmente, ma la banda del Fomarco ha tutte le carte in regola per fare una bella figura anche in un campionato difficile come quello regionale.

Soddisfatto e commosso anche il Presidente del club biancoverde Maurizio Perna: “Traguardo storico per la nostra realtà calcistica. Ringrazio sia i ragazzi che il nostro allenatore per aver ottenuto questo riconoscimento. È stata una cavalcata esaltante e ricca di momenti iconici. Siamo riusciti a coronare un sogno soprattutto che avevamo nel cassetto da diverso tempo. Questo successo rimarrà impresso nella storia del Fomarco”.