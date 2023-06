Play-off U17 Provinciali, il programma del weekend

In Under 17 la Juventus Domo affronta il Baveno; mentre nel gruppo B il PDHZ prova a regalarsi l’ultima gioia contro il Ponderano. Rimanendo in categoria l’Ivrea attende la Nuova Lanzese, il Caselle sfida la Rivarolese e lo Spazio Talent se la dovrà vedere contro il Dorina. Nel gruppo F il Beppe Viola fa gli onori di casa al Bacigalupo; missione Garino per il Lenci Poirino nel girone G. Nell’H il verdetto potrebbe arrivare tra Caraglio-Saluzzo. Chiude il raggruppamento L con il match tra Castellazzo e Asca. Qui sotto il programma completo dell’ultima giornata degli U17 Provinciali.

3^ GIORNATA U17 PROVINCIALI - DOMENICA 25 GIUGNO 2023

GIRONE A: Juventus Domo-Baveno

GIRONE B: Ponderano-PDHZ

GIRONE C: Ivrea-La Nuova Lanzese

GIRONE D: Caselle-Rivarolese

GIRONE E: Spazio Talent-Dorina

GIRONE F: Beppe Viola-Bacigalupo

GIRONE G: Garino-Lenci

GIRONE H: Caraglio-Saluzzo

GIRONE L: Castellazzo-Asca