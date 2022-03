Under 19 Torino - Valdruento scacco al re

La partita si preannuncia subito complicata per la capolista che si presenta llo scontro diretto in formazione ampiamente rimaneggiata e con diverse assenze. Così nelle prime fasi è il Valdruento a rendersi pericoloso in alcune circostanze, ma la mira non è precisa e la difesa ospite si salva. La Virtus non sta a guardare e reagisce con un paio di azioni di Petrov e Govoni. Appena prima del riposo il Valdruento trova il vantaggio con Nosrallah sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa si rivede l'orgoglio dei ragazzi di Ciniero, che fanno di tutto per evitare la sconfitta. L'azione più pericolosa capita sui piedi di Petrov, che si vede salvare quasi sulla linea un gol praticamente fatto. Nel finale la pressione granata aumenta, ma il Valdruento regge bene l'urto e mantiene l'1-0 fino al triplice fischio.