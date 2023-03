Under 19 Provinciali: Nichelino Hesperia - Atl. Racconigi 2-1

Vittoria casalinga per il Nichelino Hesperia che porta a casa i tre punti nel primo tempo grazie ad un'ottima prestazione in fase offensiva che, unita a cuore e carattere usciti nel finale, hanno consegnato la vittoria ai padroni di casa. Successo fondamentale per i ragazzi di Bagnato , bravi a concretizzare un dominio territoriale evidente. L'Atletico Racconigi reagisce solamente nella ripresa , gettandosi all'attacco senza però trovare il pari.

Pronti via e Nichelino vicino al vantaggio con Noviello, ma Ghione risponde presente. Al quarto d'ora passa il Nichelino: disattenzione della difesa ospite che Nasso punisce senza pietà. È uno a zero. La parte centrale della prima frazione si perde via nel possesso palla dei padroni di casa, con l'Atletico Racconigi che continua a chiudersi con attenzione. Nel finale però, arriva la zampata di Vejsitti che vale il raddoppio.

Il the caldo dell'intervallo fa bene agli ospiti, che scendono in campo nella ripresa con un piglio decisamente diverso. Marnetto ci prova dal limite dell'area, ma Gettapietra blocca sicuro. Marnetto poco dopo però, riapre il match avventandosi per primo su una ribattuta corta dello stesso Gettapietra. Di quel momento in poi, la formazione ospite cerca la rete del pari, ma il Nichelino si difende con ordine ma anche qualche affanno, portandosi comunque a casa i tre punti.