Scocca l'anno zero per il Carrara 90 di Claudio Bello

In Under 17 sarà l’ex Torinese Carlo Implicito il nuovo allenatore, per l’Under 16 i profili individuati sono quelli di Gianluca Lanzoni (ex Olympic) e Andrea Carnesecca (ex Pozzomaina). In U15 spazio a Claudio Anselmi; mentre per l’U14 il delicato ruolo è stato affidato a Roberto Raffaele, il quale ha fatto vedere ottime cose con gli esordienti del Venaria nella passata stagione.