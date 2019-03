Anime di Periferia: Valeria Monfardino, tra la fotografia e il rugby

«Gioco a rugby da quando ho 9 anni e spero il mio esempio sia un messaggio per tutte le ragazze. Si può fare uno sport che abbia una palla e non sia volley», racconta Valeria, che ora ha preso un anno sabbatico per immaginarsi il suo futuro. «Anni fa si diceva che se vieni da Corviale sei un criminale. Che lì ci stanno le pistole. Io penso che il rugby mi abbia fatto vedere, così come la fotografia, una realtà diversa. Io sul campo ho imparato rispetto, umiltà e la voglia di fare qualcosa di più per me stessa e per gli altri». È importante, in zone periferiche come questa, avere un posto da condividere. Il documentario apre lo sguardo su uno scenario di riscatto delle municipalità ai margini.

CLICCA QUI E GUARDA IL DOCU-FILM: ANIME DI PERIFERIA

A tale scopo Fondazione Cariplo, che ha sostenuto il progetto Anime di periferia, ha avviato il progetto LaCittàIntorno che ha il fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti delle zone vicine al centro di Milano, ma non solo, tra i progetti già avviati, Witness Journal per favorire l’uso della fotografia, del giornalismo e dei video come strumenti di conoscenza, indagine e soprattutto cambiamento, oltre che di integrazione e condivisione. Sempre nella zona est di Milano, per incrementare le attività di LaCittàIntorno di Fondazione Cariplo, nello stesso contesto è nato il progetto Corvetto social club, rivolto a due classi dell’Istituto Albe Steiner e a una dell’Istituto comprensivo Marcello Candia. Il fine è quello di coinvolgere gli studenti in un progetto di mappatura e documentazione fotografica del territorio, per guardare la città e agire in modo partecipativo nella zona.«Corviale, che tutti chiamano il Serpentone perché è lunga e stretta era un posto isolato», precisa la rugbista, «io ho fatto molte foto qui per un progetto a scuola e lo sguardo che ha il fotografo è sempre nuovo, riesce a percepire cose in più degli altri e quello che vede rimane nel tempo. Ora la situazione è migliorata, ma documentare è importante». Valeria ora ha preso un anno di riposo anche dal rugby, ma il suo sogno è quello di tornare a giocare e, come seniores, arrivare in Nazionale. Il futuro delle donne nello sport passa anche da giovani come lei.

