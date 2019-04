Sui social: Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid! 

TORINO - La notizia è clamorosa e sta spopolando sui social: Cristiano Ronaldo starebbe pensando di tornare al Real Madrid! L'idea del portoghese sarebbe quella di finire la stagione alla Juventus, magari con una Champions League in più in bacheca, e poi fare ritorno alla base dove ritroverebbe Zidane sulla panchina. Proprio il tecnico francese sarebbe stato decisivo per convincere Ronaldo a lasciare il progetto della Juve e i tre anni di contratto che lo legano al club bianconero (scadenza giugno 2022) e tornare al Real per renderlo di nuovo grande. Sembra già tutto fatto, c'è solo un grande ostacolo che potrebbe bloccare l'incredibile ritorno: la notizia è falsa... pesce d'aprile! Fiuuu, direbbe Allegri, i tifosi della Juve possono stare tranquilli: Ronaldo non si muove. Ma ricordate gli altri scherzi nel mondo del calcio organizzati ad hoc il 1 di aprile? Eccoli qui.