Addio a Jimmy Banks: sfidò gli azzurri ai Mondiali del '90, ma non giocò mai a calcio

NEW YORK - A quattro giorni dalla scomparsa del responsabile del settore giovanile dell'Atalanta Mino Favini, un nuovo lutto colpisce il mondo del calcio. Dopo una lunga lotta per un cancro al pancreas, è morto all'età di 54 anni, nel Wisconsin, Jimmy Banks, ex difensore americano. Tra il 1986 e il 1991 collezionò 37 presenze con la nazionale a stelle e strisce, e nei mondiali di Italia '90 sfidò gli azzurri nella gara del 14 giugno terminata 1-0 grazie al gol di Giannini. Banks partì titolare nell'undici di Gansler, venendo sostituito a 9' dalla fine da Stollmeyer.

NON GIOCÒ MAI A CALCIO - Una piccola curiosità accompagnò Banks: non ha mai disputato il campionato degli Stati Uniti, avendo trascorso tutta la sua carriera nel calcio indoor, indossando la maglia del Milwaukee Wave. Anche la federazione statunitense, intanto, ha dedicato un messaggio di cordoglio all'ex difensore: «La federazione americana è profondamente rattristata dalla morte di Jimmy Banks. In un periodo in cui pochi afroamericani raggiunsero il livello più alto nel calcio, la carriera di Jimmy ai Mondiali del 1990 ispirò una nuova generazione di giocatori».