La Lega Serie A premia i migliori: Cristiano Ronaldo in lizza

LA LISTA DEI PREMIATI PER QUESTA STAGIONE - Il premio di miglior portiere della stagione andrà a Samir Handanovic che riceverà il riconoscimento prima della sfida Inter-Empoli nell'ultimo turno di campionato. Il premio di miglior difensore andrà a Kalidou Koulibaly che riceverà il riconoscimento nel corso di Napoli-Inter di domenica 19 maggio. Il miglior centrocampista della stagione è Sergej Milinkovic-Savic che riceverà il premio lunedì sera prima della partita Lazio-Bologna. Il miglior attaccante della stagione non poteva che essere Fabio Quagliarella che riceverà il premio a Marassi nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus. Saranno annunciati oggi i premi di miglior giovane della stagione, riconoscimento che dovrebbe andare al romanista Niccolò Zaniolo , e di MVP della stagione, trofeo che dovrebbe essere assegnato al numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo .

Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. La classifica considera le gare sin qui disputate di Serie A TIM, quelle di TIM Cup e la Supercoppa Italiana. I vincitori nella prossima stagione avranno il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento di migliore per ogni categoria.

"Il calcio è la passione sportiva degli Italiani. Dietro la passione c’è la competizione, ci sono le vittorie e le sconfitte. Alla fine della stagione sportiva c’è inevitabilmente una classifica, per le squadre, ma anche per i giocatori. Ecco quindi che EY ha assistito la Lega Serie A nell’elaborazione delle classifiche per i migliori giocatori del 2019: l’approccio è stato scientifico e si è basato sulle fonti statistiche STATS, OPTA e sulle graduatorie proprietarie della Lega Serie A, tenendo conto non solo del campionato ma anche della TIM Cup e della Supercoppa italiana. Siamo onorati di aver collaborato con la Lega Serie A, mettendo a disposizione le nostre competenze modellistiche e statistiche, in un ambito dove i numeri devono essere la migliore sintesi della grande passione che il calcio e lo sport in generale muovono". Cosi Andrea Paliani, responsabile mercati regione mediterranea di EY.

Il sistema elaborato da Ernst & Young considera le performance statistiche e le performance caratteristiche di ogni ruolo rilevate dagli operatori specializzati STATS e OPTA.

Le performance statistiche forniscono un indice su base 100 sommando il dato di STATS a quello di OPTA ponderato per via della differente scala di valutazione. Le performance caratteristiche restituiscono un ranking da 1 a 10 identificando le peculiarità di ogni ruolo.

La ponderazione dei due valori genera un indice sportivo complessivo per ruolo tenendo conto di tutte le gare di Serie A TIM, TIM Cup e Supercoppa Italiana.