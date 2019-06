A Napoli rimossa la targa in onore di Sarri

TORINO - Il disappunto per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus non è sfociato soltanto sui social. A Napoli, nel quartiere Bagnoli, addirittura è stata rimossa la targa in onore del nuovo tecnico dei bianconeri. Affissa nel 2017 recitava: "Qui è nato il comandante Maurizio Sarri. Il popolo napoletano ringrazia l'artefice della bellezza. Hasta Siempre Comandante". La pagina facebook del Laboratorio Politico Iskra ha rivendicato il gesto con il seguente messaggio sul social: "Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l'amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato".