Higuain copione? La risposta di Toni sui social non si fa attendere

SINGAPORE - Nonostante la sconfitta per la Juventus nella prima uscita stagionale contro il Tottenham di Pochettino nella International Champions Cup, c'è spazio per risate e ironia. Le prime gioie per Maurizio Sarri, infatti, arrivano da Gonzalo Higuain, neanche a dirlo, e Cristiano Ronaldo che segnano i primi gol della nuova era bianconera. Se per il portoghese la classica esultanza non cambia, qualcosa di differente si nota nella gioia del bomber argentino che fa roteare la mano vicino all'orecchio rievocando vecchi ricordi ai tifosi italiani. La classica esultanza di Luca Toni, infatti, viene replicata da Higuain che sembra voler dire che tante sono le chiacchiere che si fanno negli ultimi mesi, ma lui pensa a segnare e dimostra che con Sarri lo fa abbastanza spesso. Luca Toni, però, ex attaccante italiano e campione del mondo nel 2006, non ci sta e ci tiene a sottolineare come quella è la sua esultanza, e di nessun altro. Su Instagram, infatti, l'ex bomber di Juve, Bayern Monaco, Fiorentina e Palermo, tra le altre, commenta il gesto di Higuain sotto il posto della pagina "Chiamarsi Bomber" evidenziando il concetto: "Ma che Ronaldo!! Quella è la mia esultanza!!!" con tanto di risata che ha scatenato l'ironia del web. Insomma, date a Toni quel che è di Toni.